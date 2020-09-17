"Ушераздирающая просьба к Зеленскому". Хасиды оделись казаками и спели гимн Украины: видео

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Паломники из Израиля стремятся попасть в Умань, чтобы традиционно отметить там свой религиозный праздник

Паломники-хасиды, которые собрались на границе Беларуси и Украины, в надежде попасть в Умань на празднование религиозного праздника Рош ха-Шана, надели костюмы казаков и исполнили гимн Украины. Видео разместил в Facebook журналист Шимон Бриман.

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"Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района – в лесу прифронтовом. Гимн Украины в оранжировке бреславских хасидов на беларуской границе. Соло с пейсами "Чому я не сокiл, чому не лiтаю в Умань". Ушераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому. Ради пропуска в Украину израильские хасиды оделись козаками – видимо, для маскировки на погранконтроле", – написал журналист в комментарии к видео.

  • 26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
  • 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находятся 1500 хасидов. Для общения с ними на место выезжал глава ГПСУ.
  • Известно, что глава МВД Израиля просил президента Владимира Зеленского пропустить хасидов в Умань.
  • После этого МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. 
  • 16 сентября Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

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Теги: хасиды
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