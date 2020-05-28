Отмена запуска SpaceX: реакции астронавтов и Трампа, а также ерничанье из РФ

Вчера, 27 мая, компания SpaceX отложила на трое суток первый с 2011 года запуск американских астронавтов в космос из США: в районе космодрома и в других ключевых точках установилась переменчивая – и "нелетная" – погода. NASA и в компании у бизнесмена Илона Маска решили перестраховаться ради безопасности экипажа корабля Crew Dragon и всей миссии.

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Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен пролежали в креслах в ожидании старта и последующей разгрузки почти четыре часа.

"Я знаю, какое глубокое разочарование из-за (переноса) миссии, но будьте уверены: мы приняли правильные решения для NASA, SpaceX и нашей программы коммерческих полетов. Безопасность экипажа – прежде всего. В субботу мы пробуем снова", - сказал директор ведомства Джеймс Брайденстайн.

Отбой произошел примерно за 17 минут до зажигания, когда пассажирский рукав уже отвели от ракеты:

Херли отметил, что решение правильное в столь непредсказуемых погодных условиях. Астронавт пишет, что хоть подобные моменты могут расстраивать, они – часть космонавтики.

Бенкен добавил: они с напарником гордятся NASA и SpaceX, который были на 100% готовы к запуску.

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Прилетевший на мыс Канаверал президент США Дональд Трамп поблагодарил организаторов за "упорную работу и лидерство" и написал, что вернется в Космический центр Кеннеди в субботу.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который несколько нет назад предложил американцам доставлять астронавтом на МКС "с батута", отреагировал своеобразно: написал, что год назад при старте в непогоду "в нашу ракету ударила молния, тем не менее, пуск прошел успешно", хотя тот запуск РФ был грузовым. Больше всего лайков под этим постом собрал комментарий "Просто в России людей не жалко, спишут на авось, если не случится чуда".

Следующее стартовое окно – 30 мая в 22:22 по Киеву.

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