Озеро в Индии внезапно стало розовым: ученые точно не знают, почему – видео

Озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно стало розовым – и ученые пока не знают точных причин явления. Об этом сообщает CNN.

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Местный геолог Гаджанан Харат говорит, что озеро уже меняло оттенок на розоватый, однако это не было столь заметным, как сейчас.

Сейчас ученые рассматривают несколько версий произошедшего: повышение солености озера, увеличение количества красных водорослей, либо оба этих фактора в комплексе.

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"В этом году оно выглядит особенно красным, потому что соленость воды увеличилась. Количество воды в озере уменьшилось, и озеро стало более мелким, поэтому соленость возросла и вызвала некоторые внутренние изменения", - предположил Харат.

В то же время он отметил, что ученые также исследуют, вызвало ли присутствие красных водорослей изменение цвета. По его словам, дать однозначный ответ о причинах явления можно будет после анализа образцов, которые уже отправили в лаборатории.

СПРАВКА. Озеро Лонар появилось примерно 50 000 лет назад на месте кратера от столкновения Земли с метеоритом.

В марте 2019-го и скусственное соленое озеро Уэстгейт в парке Мельбурна на юге Австралии стало розовым и завоняло тухлыми яйцами.

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Видео - Firoz shah4498/YouTube