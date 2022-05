В музее Лувра переодетый в пожилую женщину на кресле-каталке мужчина бросил торт в защищенную стеклом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Как видно по кадрам последствий инцидента у пользователя Twitter с ником Lukeee, произведение искусства, которому более 500 лет, не пострадало.

Вскочив с кресла-коляски, злоумышленник пытался разбить пуленепробиваемое стекло, но когда у него ничего не получилось, измазал его тортом.

По словам очевидцев, вандал после выходки разбросал лепестки розы и был задержан сотрудниками службы безопасности музея.

