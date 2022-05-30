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Переодетый в пожилую женщину вандал замазал тортом "Мону Лизу": видео из Лувра видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 10:10
Скриншот
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В музее Лувра переодетый в пожилую женщину на кресле-каталке мужчина бросил торт в защищенную стеклом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Как видно по кадрам последствий инцидента у пользователя Twitter с ником Lukeee, произведение искусства, которому более 500 лет, не пострадало.

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Вскочив с кресла-коляски, злоумышленник пытался разбить пуленепробиваемое стекло, но когда у него ничего не получилось, измазал его тортом.

По словам очевидцев, вандал после выходки разбросал лепестки розы и был задержан сотрудниками службы безопасности музея.

Видео: YouTube-канал Diario AS

Картину неоднократно пытались украсть (в 1911 году – успешно) или повредить: обливали серной кислотой, бросали камни и чашки, распыляли на нее краску.

Читайте также: Под картиной "Мона Лиза" обнаружили скрытый набросок

Евгений Пилипенко
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вандализм искусство инцидент Лувр Мона Лиза
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