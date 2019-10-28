В Лувре появилась 3D-версия Моны Лизы: видео

Компания Vive Arts создала 3D-копию Моны Лизы во французском музее Лувра. Инсталляция стартовала одновременно с крупнейшей выставкой итальянского художника Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Engadget.
3D-версия работы Да Винчи появилась в натуральную величину - ее можно увидеть в виртуальной реальности, в специальный комнате в музее.
Для создание этой копии художники использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, чтобы определить, как выглядели лицо и тело натурщицы.
Они изучали перспективу, чтобы определить ее детали, например, длину носа. Художники попытались воссоздать фон позади нее. Главная цель проекта - показать, как талант Да Винчи изменил методы искусства.
"Композиция и техника, которую он использовал, были революцией в то время, потому что он создал новый способ изображения людей", - рассказал арт-директор компании Эммануэль Горнштейн.
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