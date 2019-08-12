По стопам Маска. КНР удачно тестирует многоразовую ракету – видео

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На середину 2019-го в Китае было уже более 60 частных космических стартапов, и их количество растет с каждым годом. LinkSpacе — одни из передовых.

Пионеры частного космоса в Китае из компании LinkSpacе улучшили показатели своей легкой ракеты многоразового использования RLV-T5, вдесятеро увеличив высоту прыжкового тест-полета по сравнению с прошлым испытанием.

11 августа в 05:30 утра по Киеву ракету длиной 8,1 метров и весом 1,5 тонны подняли на 300,4 м, после чего планово опустили в место старта с точностью до 7 см. Полет занял 50 секунд.

Тест провели на площадке в Маннай — городском уезде Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа северо-западной провинции Цинхай.

Стоимость первого коммерческого запуска RLV-T5 прогнозируется на уровне ~$4,5 млн, повторных - до $2,5 млн.

Пекинская компания была основана в 2014 году выпускниками технологических университетов.

Помимо этого носителя LinkSpace проектирует более мощную ракету — 14-метровую RLV-Т6 с пятью двигателями: ее испытания планируются на начало 2020-го.

Компания также разрабатывает двуступенчатую NL-1 (New Line 1) габаритами 20х1,8 м и весом 33 т, которая должна выводить на солнечно-синхронную орбиту (249-550 км) до 200 кг грузов. Ее маршевую ступень оснастят четырьмя жидкостно-реактивными двигателями, работающими на смеси жидкий кислород/ракетный керосин.

Вся линейка носителей будет многоразового использования. Разработчики уверяют, что их можно будет запускать около ста раз в год. Идет ли речь об одной и той же ракете или нескольких, не уточнили.

У LinkSpace есть другие стартап-конкуренты на этом рынке в Китае: LandSpace, OneSpace, ExPace и i-Space. Последние в июле 2019 года стали первыми на весь Китай частниками, кому удалось вывести спутник на орбиту. Более того, в 2021-м они собираются запустить уже многоразовую ракету.

В отличие от Украины, власти КНР, как и других стран, которые хотят успеть застолбить место в коммерческом исследовании и использовании космоса, разрешили частным компаниям разрабатывать собственные ракетные двигатели, носители и создавать иные проекты.

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Смотрите видео: Для армии США запустили в космос спутник AEHF-5 за $1,1 млрд

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Теги: космос, запуск, ракета, LinkSpace, RLV-T5
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