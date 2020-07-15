Под Каиром произошел масштабный пожар на нефтепроводе: есть пострадавшие – видео

В пригороде Каира произошел масштабный пожар на нефтепроводе компании Шукаир-Мостород Egyptian Refining Co (ERC), который проходит рядом с оживленной автомагистралью. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Клапаны трубопровода в зоне пожара немедленно перекрыли - и пламя было взято под контроль. Однако пострадали 17 человек, о погибших сообщений нет. Свидетель происшествия говорит, что у дороги загорелись около 20 припаркованных автомобилей.

Власти предварительно заявляют, что искра из проезжающего автомобиля подожгла вытекающую из трубы нефть. В министерстве нефти говорят, что правоохранители, когда узнали об утечке, сразу оцепили дорогу, однако некоторые автомобилисты все же смогли продолжить движение по магистрали.

Почему произошла утечка, пока неизвестно. Группа специалистов начала расследование инцидента.

13 июля на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard произошел пожар , который позже привел к взрыву.

Смотрите также: Огромный горящий десантный корабль ВМС США просел из-за поступающей воды – видео

Видео - MovieTank/YouTube