Пожар на заводе в Судане: 23 погибших, 130 раненых - видео

Не менее 23 человек погибли вчера и более 130 получили ранения в результате взрыва и пожара на заводе в Хартуме (Судан). Об этом сообщает CNN.

Взрыв произошел при разгрузке автоцистерны с газом. На видеороликах, опубликованных в соцсетях, виден огонь и черный дым, исходящий от фабрики, медработники и спасатели на месте происшествия ведут поиск жертв и пытаются потушить пожар.

Центральный комитет врачей Судана обратился к медицинским работникам в городе с просьбой подготовиться к большему количеству жертв. Совет министров Судана поручил Министерству здравоохранения публично объявить о сборе крови для прострадавших.

27 ноября н а химзаводе в Порт Нечесе мощных взрыва. в Техасе произошли два

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