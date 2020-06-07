Последовали примеру США. Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки: видео

В одном из кварталов Брюсселя Матонге, который большей частью населен афроамериканцами, сегодня происходила демонстрация против расизма и полицейского насилия. Вначале более 10 000 человек просто шагали по площади Поларта, но ближе к вечеру мирная акция протеста переросла в беспорядки, сообщает местный телеканал RTBF. Видео с места событий выложила на YouTube антитеррористическая группа Daesh Hunter.

Многие участники были с плакатами "Все против расизма" и "Говорить новый расизм означает отрицать, что он существует". По словам представителей общественного движения Belgian Network For Black Lives (Бельгийская сеть за черные жизни), многим людям надоело насилие со стороны полиции, а убийство Джорджа Флойда "просто разбудило людей".

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Демонстранты громили магазины, били и поджигали полицейские машины, а сотрудников полиции закидывали камнями и бутылками. К концу вечера к месту событий пригнали водомет, чтобы разогнать толпу протестующих, а над площадью запустили полицейский вертолет. Ближе к ночи обстановку удалось наладить, на месте протестов осталось дежурить около 30 полицейских.

25 мая в Миннеаполисе начались протесты после убийства афроамериканца полицейским: фото.

5 июня в Киеве проходил протест против полицейского произвола и главы Министерства иностранных дел Арсена Авакова.

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