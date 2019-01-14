Появились кадры с места падения Boeing в Иране: фото, видео

В сети появились первые видеозаписи с места падения грузового самолета Boeing 707, который разбился сегодня, 14 января, в Иране при посадке в аэропорту города Карадж. Видео опубликованы в соцсетях.
Борт летел из Бишкека (столица Киргизии). При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным телеканала Press TV, на борту находились более десяти человек. Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines. СМИ сообщают, что пилотов удалось спасти, два члена экипажа погибли, один ранен, о судьбе остальных пока неизвестно.
Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA— Press TV (@PressTV) 14 січня 2019 р.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iran https://t.co/DFbuwDiqvO pic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 січня 2019 р.
Фото: twitter.com/PressTV
Иран предпринимает предварительные шаги для разработки уранового топлива для реакторов с чистотой 20% - вместо того, чтобы копировать иностранные проекты.По предварительной информации, причиной крушения могли стать действия пилота при посадке.