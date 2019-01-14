Появились кадры с места падения Boeing в Иране: фото, видео

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Причиной крушения могли стать действия пилота при посадке

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В сети появились первые видеозаписи с места падения грузового самолета Boeing 707, который разбился сегодня, 14 января, в Иране при посадке в аэропорту города Карадж. Видео опубликованы в соцсетях.

Борт летел из Бишкека (столица Киргизии). При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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По данным телеканала Press TV, на борту находились более десяти человек. Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines. СМИ сообщают, что пилотов удалось спасти, два члена экипажа погибли, один ранен, о судьбе остальных пока неизвестно.

Фото: twitter.com/PressTV 

Иран предпринимает предварительные шаги для разработки уранового топлива для реакторов с чистотой 20% - вместо того, чтобы копировать иностранные проекты.По предварительной информации, причиной крушения могли стать действия пилота при посадке.

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Теги: Иран, самолет, тегеран, катастрофа
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