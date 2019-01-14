В Иране разбился Boeing: фото

Фото: ar.farsnews.com

В Иране при посадке в аэропорту города Карадж разбился грузовой самолет Boeing 707, который летел из Бишкека в город Кередж. Об этом сообщает Fars.

По данным издания, самолет разбился в аэропорту Фатх, что к западу от Тегерана.

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Boeing 707 при посадке выкатился за пределы полосы.

По данным телеканала Press TV, на борту самолета находились более десяти человек. Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines. СМИ сообщают, что пилотов удалось спасти, два члена экипажа погибли, один ранен, о судьбе остальных пока неизвестно.

По предварительной информации, причиной крушения могли стать действия пилота при посадке.

Иран предпринимает предварительные шаги для разработки уранового топлива для реакторов с чистотой 20% - вместо того, чтобы копировать иностранные проекты.