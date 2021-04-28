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"Призрак Линкольна". Брифинг Белого дома прервался из-за курьезного инцидента – видео видео

28.04.2021, 15:47
Джен Псаки (скриншот видео Белого дома)
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Брифинг спикера Белого дома Джен Псаки прервался из-за странного звука (на видео – 10:11). Присутствующие перевели это в шутку о призраке 16 президента США Аврааме Линкольне.

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Псаки обсуждала с журналистами тему коронавируса, однако внезапно раздался резкий звук, похожий на дрель.

"Не бойтесь, потолок не падает. Это старое здание", – прервала свою речь Псаки.

Кто-то из присутствующих выкрикнул, что это мог быть призрак Линкольна.

"Призрак Линкольна, это что-то особенное. Может быть, это он", – поддержала шутку Псаки, а затем продолжила говорить о COVID-19 и вакцинации.

Марк Сировой
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джен псаки призрак Авраам Линкольн белый дом брифинг
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