Брифинг спикера Белого дома Джен Псаки прервался из-за странного звука (на видео – 10:11). Присутствующие перевели это в шутку о призраке 16 президента США Аврааме Линкольне.

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Псаки обсуждала с журналистами тему коронавируса, однако внезапно раздался резкий звук, похожий на дрель.

"Не бойтесь, потолок не падает. Это старое здание", – прервала свою речь Псаки.

Кто-то из присутствующих выкрикнул, что это мог быть призрак Линкольна.

"Призрак Линкольна, это что-то особенное. Может быть, это он", – поддержала шутку Псаки, а затем продолжила говорить о COVID-19 и вакцинации.

В 2018 году необычный инцидент в Белом доме прервал общение с журналистами 45 президента США Дональда Трампа. Когда Трамп заговорил о спецслужбах, в комнате погас свет.

Марк Сировой

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