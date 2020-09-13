Протесты в Беларуси. Массовые задержания в Минске и водометы в Бресте — фото, видео

В Минске начались массовые задержания протестующих — по сообщению МВД Беларуси на 15:00 были задержаны более 250 человек, передает TUT.by. Всего на сегодняшний митинг собралось несколько сотен тысяч беларусов по всей стране

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В знак протеста митингующие в столице Беларуси начали строить баррикады из ограждений.

Тем временем в Бресте против протестующих начали применять водометы - на улицах появилась спецтехника, сообщает Nexta.

А также на улицах Бреста были замечены силовики с оружием в руках.

Сегодня, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси с утра проходит Марш героев: видео.

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