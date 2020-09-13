В Минске и других городах Беларуси проходит Марш героев: видео

Сегодня в Беларуси проходят воскресные "Марши героев". Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA и другие независимые СМИ страны.

Марш в Минске анонсирован как "Марш героев! Идем на Дрозды!" (Дрозды – район в центре Минска, где расположена резиденция Александра Лукашенко).

"Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идём домой к ним – прямиком в Дрозды!".

Начало марша было запланировано на 14:00.

"Я поздравляю всех с еще одним воскресеньем свободы. Сегодня марш посвящен нашим героям – всем, кто продолжает борьбу. Давайте покажем режиму, что мы – мирный народ, который не приемлет насилие и ложь. Уверена, что все, кто за перемены, будут сегодня на марше", – сказала лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

Радыё Свабода сообщила, что утром в Минске на проспекте Независимости была замечена военная техника, в том числе автозаки и машины с колючей проволокой. Ближе к середине дня в разных районах столицы начались задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. Им не дают пройти в центр. В регионах также выходят на акции протеста.

В частности, люди вышли на улицы Могилева, Гродно, Гомеля, Полоцка и других городов.

В Минске перекрыли все центральные станции метро. Силовики начали задержания, начались нарушения в работе мобильной связи.

Настоящее время ведет трансляцию происходящего:

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