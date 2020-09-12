Силовики жестко задерживают женщин в Минске, некоторых удается отбить: видео

Участниц марша задерживают мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков

В Минске, на площади Свободы для участия в марше собрались несколько тысяч женщин. Их сразу же начали оттеснять и задерживать представители силовых органов в балаклавах и без опознавательных знаков. Видео задержаний публикуют беларуские Telegram-каналы.

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Канал Наша нива сообщает, что протестующих задерживает ОМОН.

Некоторых участниц марша удается отбить.

Также отпор силовикам дали в Гродно.

Сейчас протестующие в Минске вышли на площадь Победы.

Светлана Тихановская призвала ОМОН остановить насилие:

“Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность. У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов”, - говорится в заявлении оппозиционерки.







Вадим Ребрина

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