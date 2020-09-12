Силовики жестко задерживают женщин в Минске, некоторых удается отбить: видео
Участниц марша задерживают мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков
В Минске, на площади Свободы для участия в марше собрались несколько тысяч женщин. Их сразу же начали оттеснять и задерживать представители силовых органов в балаклавах и без опознавательных знаков. Видео задержаний публикуют беларуские Telegram-каналы.
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Канал Наша нива сообщает, что протестующих задерживает ОМОН.
Некоторых участниц марша удается отбить.
Также отпор силовикам дали в Гродно.
Сейчас протестующие в Минске вышли на площадь Победы.
Светлана Тихановская призвала ОМОН остановить насилие:
“Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность. У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов”, - говорится в заявлении оппозиционерки.
- В Беларуси уже примерно на продолжении месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.
- 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости". Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этот резерв не используют в Беларуси.
- ОМОН жестко задерживал и избивал протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками.
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