Путин разошелся в хоккейном матче, запнулся о ковер и упал: видео

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Сколько забил президент, в РФ так и не поняли: СМИ сначала сообщили о рекорде с 10 шайбами, в Кремле остановилась на девяти, а НХЛ РФ пишет о восьми

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Вчера, 10 мая, президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин традиционно сыграл в хоккей в ярмарочном матче за "Легенд хоккея". Все для него шло как нельзя лучше - забитые шайбы, которых в среднем больше, даже чем у Александра Овечкина, но после игры российский лидер споткнулся и упал лицом на красную ковровую дорожку.

Сборная "Ночной хоккейной лиги" проиграла команде Путина (который забил больше всех) со счетом 7:14, причем соперники "даже не пытались сделать вид, что хотят помешать президенту", пишет издание sports.ru.

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Во время триумфального круга перед награждением Путин проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны и хлопая в ладоши. При этом он не заметил постеленного на льду ковра, наехал на него и упал лицом вперед. Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский подняли Путина и отряхнули его.

В соцсетях в комментарии к этому видео переживают за будущее ковра. "Ковер сегодня раздавят трактором и сожгут", - пишет один из пользователей, намекая на то, как в России борются с санкционными продуктами и оппозицией.

"Наши мысли и молитвы за того, кто постелил там этот ковер", - пишет американский таблоид TMZ, продолжая иронизировать: - Конечно, легко забивать оппонентам, которые играют в постоянном страхе, что их сошлют в лагеря Гулага".

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Теги: владимир путин, хоккей
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