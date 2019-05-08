Сюр. Путин пожелал Украине мира под атаки войск РФ в Донбассе

Владимир Путин (фото - ЕРА)

По случаю наступающего Дня победы президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин написал поздравление ветеранам Второй мировой войны, обратившись при этом к народу Украины. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин "убежден", что народы России и Украины "должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки".

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Также российский лидер говорит, что его "долг – противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии".

"Желаю... всем гражданам Украины мира и благополучия", - резюмировал президент РФ в день, когда на востоке Украины от обстрелов гибридной армии РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ.

Российские оккупанты и местные боевики-коллаборационисты вчера били в Донбассе как из танков, так и из ствольной артиллерией.