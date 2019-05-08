Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 13:32

Сюр. Путин пожелал Украине мира под атаки войск РФ в Донбассе

Сюр. Путин пожелал Украине мира под атаки войск РФ в Донбассе - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент шестой год скрытно и не очень воюющей с Украиной страны-агрессора "сердечно поздравил" украинцев с Днем победы

Реклама
Реклама

По случаю наступающего Дня победы президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин написал поздравление ветеранам Второй мировой войны, обратившись при этом к народу Украины. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин "убежден", что народы России и Украины "должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки".

Реклама

Также российский лидер говорит, что его "долг – противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии".

"Желаю... всем гражданам Украины мира и благополучия", - резюмировал президент РФ в день, когда на востоке Украины от обстрелов гибридной армии РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ.

Российские оккупанты и местные боевики-коллаборационисты вчера били в Донбассе как из танков, так и из ствольной артиллерией.

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, война в донбассе, пропаганда, день победы, 9 мая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 