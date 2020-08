Rocket Lab переступили неудачу 13-й миссии, идеально запустив на орбиту "Секвойю" – видео

31 августа в 06:05 по Киеву в Новой Зеландии состоялся успешный запуск ракеты Electron. Миссия по традиции частной компании Rocket Lab носила оригинальное название I Can’t Believe It’s Not Optical ("не могу поверить, что оно не оптическое") — из-за того, что на борту был спутник для мониторинга за поверхностью Земли, оснащенный радаром с синтезированной апертурой: ему не страшны ночь или облака. Более того, в США была популярная продуктовая реклама со слоганом "I Can’t Believe It’s Not Butter" – отсылка также к ней.

Это был первый старт после катастрофического запуска "Электрона" в начале июля, когда ракета впервые в истории компании отказала и была потеряна вместе со спутниками.

СПУТНИКИ. Под головным обтекателем был аппарат Sequoia компании Capella Space, который вывели на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 525 км с наклонением 45°. Это миниспутник, который будет снабжать заказчиков высококачественными радарными изображениями поверхности Земли в любое время суток и при любой погоде, причем в режиме реального времени. Обеспечивает детекцию изменений менее 0,5 м, что можно использовать в сферах безопасности, мониторинга с/х и инфраструктуры, а также для реагирования на стихийные бедствия и поддержки операций спасения.

Весит 100 кг, основная сеточная SAR-антенна в развернутом виде – около 3,5 м. Менее продвинутого предшественника – аппарат Denali – запустили в декабре 2018-го. Capella разрабатывает группировку из 36 спутников в X-диапазоне. Когда все они будут на орбите, система обеспечит ежечасное покрытие каждой точки на Земле (и 10 ч для InSAR).

РАКЕТА. Подробно об "Электроне", которую собирают всего за 18 суток, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

Таймлайн 14-й миссии Rocket Lab, направление полета ракеты на карте, а также объяснение инфографикой, что на эмблеме.