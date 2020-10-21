Rocket Lab снова пробует запустить партию ДЗЗ-спутников. Прошлые утонули – трансляция

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На борту частной ракеты Electron 10 спутников – все они предназначены для съемки поверхности Земли

На 22 октября в 00:14 по Киеву в Новой Зеландии запланирован запуск ракеты Electron. Миссия, по традиции частной компании Rocket Lab, носит оригинальное название In Focus ("В фокусе"), поскольку на борту – фото- и видеоспутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Таймлайн 15-й миссии Rocket Lab.

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СПУТНИКИ. Фактически, эта миссия повторяет провальную 13-ю ("Pics Or It Didn't Happen"), когда у ракеты не сработало зажигание второй ступени и она вместе с грузами упала в Тихий океан. Под головным обтекателем – 10 аппаратов, которые должны вывести на круговые солнечно-синхронные орбиты высотой 500 км с наклонением 97,45°.

Основной груз — 35,5-килограммовый спутник CE-SAT-IIB с габаритами 29х39х67 см, демонстратор возможностей Canon в получении изображений Земли. На нем установлена высокочувствительная камера с диаметром зеркала 20 см, что может фиксировать объекты от 5,1 м с захватом квадрата 3,5х2,3 км, второстепенная камера EOS M100 (87 мм) с разрешением 5 м и площадью захвата 5,6х3,7 км, и широкоугольная PowerShot G9 X Mark II.

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На борту также девять спутников SuperDove последнего поколения (Flock 4e) от Planet, оператора крупнейшей в мире орбитальной группировки для наблюдения за Землей. Практически непрерывный поток снимков компании помогает ученым, студентам, предприятиям и правительствам выявлять закономерности различных масштабных процессов на поверхности планеты, улавливать ранние признаки изменений и, как следствие, принимать своевременные решения. Эти пять новых аппаратов были оснащены еще более качественной оптикой и софтом.

Смотрите видео: Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел

РАКЕТА. Подробно об "Электроне", которую собирают всего за 18 суток, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

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Смотрите видео: Вертолет ловит "отработавшую" ступень космической ракеты Rocket Lab

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Теги: Electron, спутник, космос, запуск, ракета, canon, rocket lab, Planet, In Focus
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