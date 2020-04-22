Романтика ночного неба. Украинцы смогут полюбоваться звездопадом Лириды: видео

Каждый год в конце апреля в ночном небе можно наблюдать метеоритный дождь Лириды. Сейчас у звездопада активная фаза: для наблюдений за ним нужна только ясная погода. Видео метеоритного дождя в этом году уже разместил на Youtube один из пользователей сети.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обычно звездопад Лириды длится в период с 16 по 25 апреля, в этом году его пик пришелся на 22 апреля. Полюбоваться им можно будет и в Украине, если небо не будет затянуто облаками.

Свое название метеоритный дождь получил благодаря созвездию Лиры, так как радиант (кажущийся источник метеоритов) потока расположился недалеко от нее. Интенсивность падения может составлять 10-20 метеоров в час. Самым лучшим временем для того, чтобы увидеть падающие звезды, считаются утренние, предрассветные часы.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

5 февраля 2020 года в небе увидели живописное завершение "драки звезд": фото

12 марта сообщалось, что в созвездии Рыб была найдена гигантская планета с железными дождями: видео

Читайте также: Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезду около сверхмассивной черной дыры: видео