Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео

Специалистам NASA удалось сделать новые снимки Сатурна, когда тот находился на минимальном от Земли расстоянии. Об этом сообщает портал космического агентства.

Изображения были сделаны с помощью телескопа Хаббл. В NASA говорят, что это не просто красивые фотоснимки.

На них ученые обнаружили, что атмосфера на планете турбулентна и динамична. Так, они заметили, что сильный шторм, видимый на снимке Хаббла 2018 года в северной полярной области, исчез. Кроме того, появляются более мелкие штормы, которые очень быстро исчезают.

Читайте также: Тысячи вспышек видны из космоса. Молнии в воронке урагана Дориан: видео

Фото: NASA

В то же время некоторые атмосферные явления остались неизменны. Все так же бушует гигантский шторм в виде шестиугольника на северном полюсе планеты. Он был замечен еще в 1981 году и вероятно появился из-за реактивных потоков, которые движутся на очень высоких скоростях.

Читайте также: Спутник Маска едва не протаранил в космосе чужой зонд: увернулись

%MCEPASTEBIN%