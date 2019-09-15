Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео

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Ученые получили данные о динамичной атмосфере планеты

Специалистам NASA удалось сделать новые снимки Сатурна, когда тот находился на минимальном от Земли расстоянии. Об этом сообщает портал космического агентства.

Изображения были сделаны с помощью телескопа Хаббл. В NASA говорят, что это не просто красивые фотоснимки.

На них ученые обнаружили, что атмосфера на планете турбулентна и динамична. Так, они заметили, что сильный шторм, видимый на снимке Хаббла 2018 года в северной полярной области, исчез. Кроме того, появляются более мелкие штормы, которые очень быстро исчезают.

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 Фото: NASA

В то же время некоторые атмосферные явления остались неизменны. Все так же бушует гигантский шторм в виде шестиугольника на северном полюсе планеты. Он был замечен еще в 1981 году и вероятно появился из-за реактивных потоков, которые движутся на очень высоких скоростях.

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Теги: nasa, сатурн, космос, фото, видео, телескоп, хаббл
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