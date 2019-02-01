Случай с беременной в метро вызвал скандал в Швеции: видео

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По словам представителей метрополитена, женщина, которая ехала со своей маленькой дочерью, была поймана без билета

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В Швеции широкий общественный резонанс вызвал случай, когда сотрудники охраны метрополитена в Стокгольме жестко заставили покинуть станцию беременную женщину с ребенком. Об этом пишет ВВС.

Происшествие сняли на видео и опубликовали в интернете, что вызвало еще больший скандал, так как оказалось, что пострадавшая имеет африканское происхождение.

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По словам представителей метрополитена, женщина, которая ехала со своей маленькой дочерью, была поймана без билета.

После непродолжительной ссоры охранники вытащили ее из поезда и бросили на скамейку.

Сейчас женщина находится в больнице, а двое охранников отстранены на время расследования.

В заявлении транспортной компании говорится, что пойманной без билета женщине предложили оплатить штраф, она отказалась, поэтому, согласно правилам, ее "попросили покинуть метро".

"Она также отказалась это сделать, и когда наши сотрудники общественной безопасности проводили ее из метро, она начала кричать и оказывать сопротивление", - говорится в заявлении.

КП Киевпасстранс приняло решение о возобновлении практики проверки контролерами оплаты проезда пассажирами общественного транспорта совместно с полицейскими. 

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Теги: транспорт, метро, швеция, охрана, скандал
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