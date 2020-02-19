Сотни миллиардов вредителей-насекомых захватывают Африку: видео

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До сих пор нет эффективного способа борьбы с нашествиями пустынной саранчи. Максимальный эффект дает только распыление пестицидов с самолетов.

На востоке Африканского континента может начаться продовольственный кризис, если не получится взять под контроль крупнейшее за многие годы нашествие пустынной саранчи на страны региона. Насчет этого предостерегает Организация Объединенных Наций, пишет BBC News.

Огромные рои насекомых, которые проникли в Африку из Йемена три месяца назад и в конце января уже истребляли растительность на востоке, переместились в центральные регионы.

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Особенно страдает от нашествия Южный Судан, где население и без того сталкивается с голодом из-за затянувшегося выхода из гражданской войны.

О нынешней проблеме предупреждали заранее:

По данным аналитиков, нынешнее вторжение саранчи - самое сильное за 70 лет в Кении и за четверть века - в Сомали и Эфиопии. Количество особей насекомых ученые оценивают "в сотни миллиардов", и предупреждают: оно будет увеличиваться, а к июню их численность может вырасти в 500 раз.

Власти Южного Судана готовят людей к масштабному опрыскиванию растительного покрова, в том числе, если международное сообщество поможет финансированием, - с самолетов.

СПРАВКА. Пустынная саранча - вредитель с/х в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, которые уничтожает посевы уже несколько тысячелетий. Самое опасное миграционное животное из-за крайней прожорливости (за день особь съедает корма, как весит), скорости и дальности перелетов (до 100 км), а также интенсивности размножения. При дефиците корма образует огромные колонии до десятков миллионов особей.

В Сомали уже объявлено чрезвычайное положение.

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Видео: CGTN America, FAO UN

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Теги: экология, африка, Южный Судан, саранча
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