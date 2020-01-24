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24.01.2020, 14:22

В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео

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В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео
В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео
В Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видеоВ Африке - крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи: фото, видео

Эксперты считают, что в худшем случае это может спровоцировать распространения чумы

На территории Африканского рога (полуостров Сомали) и в близлежащих государствах наблюдается крупнейшее нашествие пустынной саранчи за последние 25 лет. Об этом пишет CNN.

В регионе с населением более 19 млн человек появилась беспрецедентная угроза продовольственной безопасности, есть опасения, что жизненно важные культуры, такие как кофе и чай, могут быть уничтожены полностью.

Нашествия пустынной саранчи в этом регионе носят нерегулярный характер, последнее произошло в 2007 году в гораздо меньших масштабах.

Погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди в период с октября по декабрь, предположительно способствовали распространению насекомых.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), "в худшем случае" это может спровоцировать заболевание чумой. ФАО отмечает, что рои пустынной саранчи могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени, преодолевая 130 километров или более. Эксперты предупреждают, что существует высокий риск того, что рои могут мигрировать в Уганду и Южный Судан, и это угроза для скотоводческих регионов. Для прекращения распространения роев ежедневно проводится воздушное распыление пестицидов.

Все фото в фоторепортаже: ЕРА

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Теги: саранча, африка, нашествие саранчи
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