Создание новых прототипов SpaceX Starship засняли с дрона: видео

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На предприятии компании SpaceX во Флориде работают над сборкой двух новых прототипов

На предприятии компании SpaceX во Флориде работают над сборкой двух новых прототипов будущего космического аппарата Starship. Ход работ засняли с воздуха при помощи дрона. Видео опубликовано 17 октября на Youtube-канале John Winkopp.

В компании SpaceX есть две отдельные команды специалистов, занимающиеся строительством прототипов Starship: в Бока-Чика, штат Техас, собирают один, а в городе Коко, штат Флорида - два. 

Starship - будущая система компании SpaceX, которая создается для полетов на Луну и на Марс. Она будет включать космический корабль Starship и ракету-носитель Super Heavy.

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Теги: Илон Маск, космос, spacex, starship
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