SpaceX отправит туристов в космос до 2022 года: это будет рекорд

Компания американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска SpaceX, подписала контракт с космической туркомпанией Space Adventures о запуске до четырех пассажиров в космос: на корабле Dragon Crew они поднимутся на высоту около 800 км, что станет мировым рекордом по отдалению от Земли для частных лиц. Об этом сообщает Space.com.
Выведет корабль в космос ракета-носитель Falcon 9. Dragon Crew не будет заходить на МКС, а поднимется на высоту, которая в два раза превышает высоту вращения станции. Это около 800 км над Землей. Туристы будут бороздить космические просторы в течение пяти дней.
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Полет должен состояться либо в конце 2021 года, либо в середине 2022. Цена билета для и условия сделки – неизвестны.
СПРАВКА. Корабль Dragon Crew - космическая капсула многоразового использования, предназначенная для перевозки до семи человек на орбиту Земли и обратно.
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Видео - TheSpaceAdventurer/YouTube