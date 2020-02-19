SpaceX отправит туристов в космос до 2022 года: это будет рекорд

Компания американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска SpaceX, подписала контракт с космической туркомпанией Space Adventures о запуске до четырех пассажиров в космос: на корабле Dragon Crew они поднимутся на высоту около 800 км, что станет мировым рекордом по отдалению от Земли для частных лиц. Об этом сообщает Space.com.

Выведет корабль в космос ракета-носитель Falcon 9. Dragon Crew не будет заходить на МКС, а поднимется на высоту, которая в два раза превышает высоту вращения станции. Это около 800 км над Землей. Туристы будут бороздить космические просторы в течение пяти дней.

Смотрите также: SpaceX. Ступень ракеты промахнулась мимо площадки в океане: видео

Полет должен состояться либо в конце 2021 года, либо в середине 2022. Цена билета для и условия сделки – неизвестны.

СПРАВКА. Корабль Dragon Crew - космическая капсула многоразового использования, предназначенная для перевозки до семи человек на орбиту Земли и обратно.

19 января Space X успешно провела исп ытания системы спасения экипажа Dragon Falcon 9. Смотрите видео испытаний Crew, взорвав на испытаниях ракету-носитель

Читайте также: Опытный космический корабль Маска разорвало на испытаниях: видео

Видео - TheSpaceAdventurer/YouTube