На сегодня, 14 марта в 12:01 по Киеву, у SpaceX запланирован рекордный запуск ракеты Falcon 9 в космос: ее первая многоразовая ступень отправится в девятый полет. Место – площадка SLC-39А на мысе Канаверал, окно запуска – мгновенное.

На орбиту будет выведена очередная партия из 60 интернет-спутников проекта Starlink – уже 21-я.

Ступень B1051 летала до этого в восьми мисcиях. Спустя ~8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 633 км от места старта.

Морские корабли SpaceX будут ловить створки обтекателя в 707 км от места старта. Ранее их использовали на ракете миссии Transporter-1.

Предполетная активность на стартовой площадке в последний час перед стартом:

В 11:23, за 38 минут до старта, директор по запуску даст (или нет) добро на загрузку топлива и окислителя в ракету. В случае положительного решения в течение трех минут начнется заливка в баки керосина (RP-1) и, одновременно, жидкого кислорода (LOX) в первую ступень;

В 11:45, за 16 минут до старта, в баки второй ступени также поступит LOX;

В 11:54, за 7 минут до старта, двигатели начнут постепенно охлаждать, чтобы избежать их выхода из строя при резком поступлении сверхохлажденной топливной пары (LOX подается при заправке с температурой почти минус 207°C, RP-1 – минус 6,6°С);

В 12:00, за 60 секунд до старта, ракета переходит в "автономный" режим: бортовые компьютеры проводят финальные проверки. Одновременно с этим начинается процесс повышения давления в топливных резервуарах;

За 45 секунд до старта директор по запуску говорит окончательное "да" или "нет";

За 3 секунды до старта начинается процесс зажигания;

Ровно в 12:01 – взлет.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

