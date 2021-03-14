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SpaceX сегодня установит рекорд: трансляция космического запуска — видео видео

14.03.2021, 01:16
Запуск ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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На сегодня, 14 марта в 12:01 по Киеву, у SpaceX запланирован рекордный запуск ракеты Falcon 9 в космос: ее первая многоразовая ступень отправится в девятый полет. Место – площадка SLC-39А на мысе Канаверал, окно запуска – мгновенное.

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На орбиту будет выведена очередная партия из 60 интернет-спутников проекта Starlink – уже 21-я.

Ступень B1051 летала до этого в восьми мисcиях. Спустя ~8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 633 км от места старта.

Морские корабли SpaceX будут ловить створки обтекателя в 707 км от места старта. Ранее их использовали на ракете миссии Transporter-1.

Смотрите видео: Starship успешно слетал туда-обратно. Но потом все равно взорвался 

Предполетная активность на стартовой площадке в последний час перед стартом:

  • В 11:23, за 38 минут до старта, директор по запуску даст (или нет) добро на загрузку топлива и окислителя в ракету. В случае положительного решения в течение трех минут начнется заливка в баки керосина (RP-1) и, одновременно, жидкого кислорода (LOX) в первую ступень;
  • В 11:45, за 16 минут до старта, в баки второй ступени также поступит LOX;
  • В 11:54, за 7 минут до старта, двигатели начнут постепенно охлаждать, чтобы избежать их выхода из строя при резком поступлении сверхохлажденной топливной пары (LOX подается при заправке с температурой почти минус 207°C, RP-1 – минус 6,6°С);
  • В 12:00, за 60 секунд до старта, ракета переходит в "автономный" режим: бортовые компьютеры проводят финальные проверки. Одновременно с этим начинается процесс повышения давления в топливных резервуарах;
  • За 45 секунд до старта директор по запуску говорит окончательное "да" или "нет";
  • За 3 секунды до старта начинается процесс зажигания;
  • Ровно в 12:01 – взлет.

Смотрите фото: Впечатляющие габариты: отработанная ступень ракеты SpaceX

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

Фото — SpaceX
СПРАВКАStarlink – проект бизнесмена Илона Маска из США по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. На 14 марта на орбите уже 1201 спутник. Весной 2018-го затраты на проект оценивались ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что $99, антенна+роутер – $499. В 2021-м Маск хочет удвоить скорость связи Starlink.
Евгений Пилипенко
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Илон Маск Starlink спутник spacex falcon 9 интернет рекорд космос запуск ракета
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