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SpaceX запускают третью ракету за три дня: в космос летит американский Dragon – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 12:00
Фото: SpaceX
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21 декабря в 12:06 дня по киевскому времени состоится запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая отправит в полет по коммерческой программе снабжения Международной космической станции грузовой корабль Dragon с более чем тремя тоннами  грузов. Старт – с площадки SLC-39A в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. 

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Первая ступень этой ракеты еще не летала – она новая, что уже редкость для запусков SpaceX.

Ее мягко посадят на дрон-баржу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Нажмите, чтобы увеличить фото вверху (фото — NASA)

Dragon отделится от второй ступени примерно через 12 минут полета.

Нажмите, чтобы увеличить фото вверху (фото — SpaceX)

На МКС проводятся сотни экспериментов в области биологии и биотехнологии, физических наук, а также наук о Земле и космосе. Многие эксперименты "заточены" под развитие долгосрочных миссий на Луну, Марс и дальше. Помимо этих грузов, на борту летит 12 кубсатов.

Все иллюстрации и фото к миссии CRS-24 доступны в высоком качестве здесь.

Нажмите, чтобы увеличить инфографику вверху

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex космос мкс запуск ракета CRS-24
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