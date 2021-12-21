21 декабря в 12:06 дня по киевскому времени состоится запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая отправит в полет по коммерческой программе снабжения Международной космической станции грузовой корабль Dragon с более чем тремя тоннами грузов. Старт – с площадки SLC-39A в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

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Первая ступень этой ракеты еще не летала – она новая, что уже редкость для запусков SpaceX.

Ее мягко посадят на дрон-баржу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Dragon отделится от второй ступени примерно через 12 минут полета.

На МКС проводятся сотни экспериментов в области биологии и биотехнологии, физических наук, а также наук о Земле и космосе. Многие эксперименты "заточены" под развитие долгосрочных миссий на Луну, Марс и дальше. Помимо этих грузов, на борту летит 12 кубсатов.

Все иллюстрации и фото к миссии CRS-24 доступны в высоком качестве здесь.

Евгений Пилипенко

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