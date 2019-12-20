Стрельба около центрального офиса ФСБ: новые видео из Москвы

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Нападавшего нейтрализовала штурмовая группа

Очевидцы опубликовали еще несколько видеозаписей стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, когда нападавший убил одного и ранил несколько других сотрудников российской спецслужбы.

На одном из видео силовики РФ готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленого российского спецслужбиста.

  • Вечером 19 декабря неизвестный открыл пальбу у дома №12 по улице Большая Лубянка в Москве: рядом со зданием ФСБ.
  • Убит сотрудник ведомства, крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.
  • Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, атаковавший здание ФСБ действовал один. Его убили.
  • Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.

Видео: Радіо Свобода Україна, Серго Крымский, АВТОПОСТ

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Теги: фсб, стрельба
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