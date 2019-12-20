Стрельба около центрального офиса ФСБ: новые видео из Москвы

Очевидцы опубликовали еще несколько видеозаписей стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, когда нападавший убил одного и ранил несколько других сотрудников российской спецслужбы.

На одном из видео силовики РФ готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленого российского спецслужбиста.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл пальбу у дома №12 по улице Большая Лубянка в Москве: рядом со зданием ФСБ.

Убит сотрудник ведомства, крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, атаковавший здание ФСБ действовал один. Его убили.

Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.

Видео: Радіо Свобода Україна, Серго Крымский, АВТОПОСТ