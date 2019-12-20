Стрельба около центрального офиса ФСБ: новые видео из Москвы

Очевидцы опубликовали еще несколько видеозаписей стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, когда нападавший убил одного и ранил несколько других сотрудников российской спецслужбы.
На одном из видео силовики РФ готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленого российского спецслужбиста.
- Вечером 19 декабря неизвестный открыл пальбу у дома №12 по улице Большая Лубянка в Москве: рядом со зданием ФСБ.
- Убит сотрудник ведомства, крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.
- Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, атаковавший здание ФСБ действовал один. Его убили.
- Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.
Видео: Радіо Свобода Україна, Серго Крымский, АВТОПОСТ