Трамп оставил пострадавшим от торнадо автографы на Библии: видео

8 марта президент США Дональд Трамп навестил пострадавших от двух разрушительных торнадо в штате Алабама и подписал для прихожан в одной из церквей Библии. Об этом сообщила корреспондент ABC News Рэйчел Скотт в своем Twitter.

"Один волонтер поделился этими фотографиями президента Трампа и первой леди (Мелании Трамп - ред.), подписавших Библии, когда они останавливались в местной церкви, чтобы встретиться с оставшимися в живых после торнадо и добровольцами в Алабаме", - написала она.

Как уточнили пользователи соцсети, это была баптистская церковь в Провиденсе, в Опелике.

