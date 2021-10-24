У берегов Канады возник пожар на контейнеровозе MV Zim Kingston, экологи опасаются экологической катастрофы, сообщает Reuters.

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Судно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности.

Пожар возник в субботу, 23 октября, у берегов Британской Колумбии. Поздно вечером канадская береговая охрана сообщала, что горят десять контейнеров, но не само судно. Около 40 контейнеров упали за борт, их отслеживают, поскольку они представляют опасность для кораблей.

С контейнеровоза были эвакуированы 16 человек, пятеро членов экипажа остались на борту, чтобы бороться с огнем. Пострадавших нет.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории, Британская Колумбия (город в Канаде – ред.), и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы... обеспокоены, что это может быть еще одной экологической катастрофой", – заявил Дэвид Будино, президент экологической организации Surfrider Foundation Canada.

23 марта 2021 года при прохождении через Суэцкий канал сел на мель Ever Given - дин из крупнейших контейнеровозов в мире. Он заблокировал движение по каналу на неделю. В образовавшемся заторе оказались более 450 судов.

29 марта судно сняли с мели и движение в канале начало восстанавливаться.

12 апреля экономический суд египетского города Исмаилия арестовал контейнеровоз и потребовал компенсации убытков канала в $916 млн.

Денис Юдин

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