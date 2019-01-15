У генконсульства РФ в Одессе произошли стычки и задержания: видео

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На акции в поддержку захваченных моряков ВМС один из участников бросил банку с краской, которая пролетала над головами нацгвардейцев

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Сегодня, 15 января, во время митинга в поддержку захваченных моряков ВМС у генконсульства России в Одессе произошли стычки и задержания. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Свою поддержку он (один из задержанных участников акции - ред.) пытался продемонстрировать бросив горшок с краской в ​​забор диппредставительства над шеренгой Национальной гвардии Украины", - сказал советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк, отметив, что банку он все таки бросил и краска попала на силовиков.

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Соратник задержанного попытался силой оттеснить полицейских, которые потребовали, чтобы мужчина не нарушал общественный порядок. Обоих увезли в отделение, решается вопрос о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 173 УК) и невыполнение требования правоохранителя (ст. 185 УК).

Форостяк отметил, что "сами правоохранители так же поддерживают наших моряков, как и активисты, поэтому не совсем адекватные действия одного из активистов не нашли понимания не только у правоохранителей, но также и у других присутствующих на акции, напрасно пытались отговорить парня от своих намерений".

Местное издание Думская пишет, что одним из задержанных оказался экс-член одесской Самообороны Тодор Пановский. Всего в акции участвовало до 30 человек. 

Фото: dumskaya.net

Сегодня, 15 января, на закрытом заседании Лефортовский суд Москвы продлевает арест украинских моряков, захваченных в плен у Керченского пролива в Черном море. Родственников пустили повидаться с моряками. Они отказались давать показания.

Ранее трое, а затем и все остальные украинские моряки признали себя военнопленными

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Теги: полиция, суд, одесса, задержанный, митинг, провокация, акция, захваченные моряки, моряки вмс, консульство России
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