Ученые из Швеции сымитировали обмен людей телами: результаты эксперимента

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Шведские ученые предложили 66 участникам эксперимента "обменяться телами" со своими друзьями. После этого они сравнили самоощущение испытуемых

Шведские ученые провели эксперимент: они сделали иллюзию обмена телами среди 33 пар друзей, чтобы показать, как при этом меняется самовосприятие обоих. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

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В эксперименте участвовали 33 пары друзей, которые хорошо знали друг друга. На них надели специальные шлемы—дисплеи, которые имитировали нахождение в теле друга от первого лица в режиме реального времени. Чтобы усилить иллюзию, ученые касались тел участников разными предметами.

Перед экспериментом испытуемые оценивали себя и своих друзей по 120 характеристиками. После имитации обмена они вновь сделали оценку  —  и выяснилось, что в оценке себя они больше использовали те характеристики, которыми наделяли до обмена своего друга.

"Мы обнаружили, что даже кратковременный опыт иллюзорного владения телом друга изменяет содержание и структуру множественных представлений о собственной личности и делает их более похожими на представления о личности друга<…>Это ставит под сомнение распространенное предположение о том, что самооценка привязана лишь ко времени (развивается от детства, приобретенного опыта и т.д.,  —  ред.), и подчеркивает роль тела в непрерывном построении нашего самощущения",  —  отмечают ученые.

Кроме того, после обмена ученые провели опрос на исследование эпизодической памяти испытуемых, о котором не предупреждали их заранее. Выяснилось, что производительности памяти в целом снизилась.

"Этого следовало ожидать, потому что иллюзия обладания телом друга должна создать конфликт между телесным "я" и самооценкой и, таким образом, снизить общую самосогласованность",  —  объяснили исследователи.

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Теги: ученые, эксперимент, обмен телами
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