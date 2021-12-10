Исследователи показали уникальную экспедицию, где с помощью дистанционно управляемого транспортного средства SuBastian, смогли снять потрясающе красивые глубины Большого Барьерного рифа вблизи берегов Австралии. Видео опубликовал Океанский институт Шмидта в Youtube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые смогли запечатлеть удивительные визуальные эффекты и необычные встречи с существами, которые обитают на дне Тихого океана.

По словам океанологов, съемка с помощью новых технологий оказала влияние на открытие новых видов подводных жителей, их мест обитания. Удалось изучить ключевые процессы в малоизвестных экосистемах.

СПРАВКА. Большой Барьерный риф (англ. Great Barrier Reef) — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 344 400 квадратных километров. Большой Барьерный риф является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами — его можно увидеть из космоса.

В 2018 году австралийское правительство обещало вложить в восстановление Большого Барьерного рифа 500 млн австралийских долларов (более $379 млн).

В октябре 2020-го в Австралии в 130 километрах от мыса Йорк обнаружили гигантский отдельностоящий коралловый риф, который выше знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building.

Большой Барьерный риф, крупнейшая в мире система коралловых рифов, потерял более половины кораллов за последние 25 лет.

Читайте также: Две трети Большого Барьерного рифа обесцвечены – ученые

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.