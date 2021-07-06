Умер бывший вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, на официальном сайте группы.
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Лоутон умер 29 июня на 75-ом году жизни.
В некрологе отмечается, что музыкант ничем не болел, а его уход был мирным – он скончался в присутствии жены.
Лоутон родился 11 июля 1946 года в Великобритании, в Галифаксе. Он присоединился к Uriah Heep в 1976 году и, записал с группой три студийных альбома (Fallen Angel, блестящие Innocent Victim и Firefly) и один концертный Live ’79. В 1979 Лоутон ушел из Uriah Heep.
В последующие годы Лоутон несколько раз выступал с группой, подменяя на гастролях действующего вокалиста, когда тот лечил голосовые связки.
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