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Умер экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон: видео видео

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06.07.2021, 19:58
Джон Лоутон (Скриншот видео)
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Умер бывший вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, на официальном сайте группы.

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Лоутон умер 29 июня на 75-ом году жизни. 

В некрологе отмечается, что музыкант ничем не болел, а его уход был мирным – он скончался в присутствии жены.

Лоутон родился 11 июля 1946 года в Великобритании, в Галифаксе. Он присоединился к Uriah Heep в 1976 году и, записал с группой три студийных альбома (Fallen Angel, блестящие Innocent Victim и Firefly) и один концертный Live ’79. В 1979 Лоутон ушел из Uriah Heep.

В последующие годы Лоутон несколько раз выступал с группой, подменяя на гастролях действующего вокалиста, когда тот лечил голосовые связки.

  • 23 июня основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи был найден мертвым в тюрьме. 
Наталия Медведева
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смерть музыка Uriah Heep
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