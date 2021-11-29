UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ураган в Стамбуле. Погибли четыре человека. Ветер срывал крыши и переворачивал фуры: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 19:57
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ
В Днепре задержан врач, получал до 75 000 грн в день за фейковые COVID-сертификаты – СБУ

Сегодня, 29 ноября, в Стамбуле прошел мощный ураган, который привел к гибели и травмированию людей, а также разрушениям в городе. Об этом сообщает Anadolu.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате урагана в Стамбуле погибли четыре человека, 19 получили ранения. трое из них – тяжелые.

Трое из погибших были смертельно ранены летящими обломками зданий, еще одного человека снесло с крыши.

В городе повреждена строительная техника, автомобили и остановки общественного транспорта, вырваны деревья деревья, снесены крыши, пострадал порт. 

Из-за шторма пришлось закрыть для прохода судов пролив Босфор.

О приближающемся урагане предупреждали синоптики, скорость ветра достигала 129 км/ч. Они прогнозируют, что шторм, эпицентр которого переместился из Стамбула в его окрестности, закончится к вечеру 30 ноября.

В Стамбуле отменили занятия в учебных заведениях.

  • Укргидрометцентр прогнозирует на 30 ноября сильный шторм на Азовском море и ветер по всей стране.

Читайте также: Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ураган Стамбул Турция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 