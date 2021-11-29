Сегодня, 29 ноября, в Стамбуле прошел мощный ураган, который привел к гибели и травмированию людей, а также разрушениям в городе. Об этом сообщает Anadolu.
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В результате урагана в Стамбуле погибли четыре человека, 19 получили ранения. трое из них – тяжелые.
Трое из погибших были смертельно ранены летящими обломками зданий, еще одного человека снесло с крыши.
В городе повреждена строительная техника, автомобили и остановки общественного транспорта, вырваны деревья деревья, снесены крыши, пострадал порт.
Из-за шторма пришлось закрыть для прохода судов пролив Босфор.
О приближающемся урагане предупреждали синоптики, скорость ветра достигала 129 км/ч. Они прогнозируют, что шторм, эпицентр которого переместился из Стамбула в его окрестности, закончится к вечеру 30 ноября.
В Стамбуле отменили занятия в учебных заведениях.
- Укргидрометцентр прогнозирует на 30 ноября сильный шторм на Азовском море и ветер по всей стране.
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