В Албании оппозиция пыталась штурмовать парламент: видео

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Полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа и водяных пушек

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Сторонники албанской оппозиции столкнулись с полицией, пытаясь штурмовать здание парламента в субботу в знак протеста против правительства, которое они обвиняют в коррупции и связи с организованной преступностью. Об этом сообщает АР.

Тысячи сторонников правоцентристской оппозиции во главе с лидером демократов Лулзимом Башей подошли к зданию парламента и попытались прорваться через полицейские заграждения, бросая в правоохранителей дымовые шашки и другие предметы.

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Полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа и водяных пушек. Несколько протестующих были ранены.

Оппозиция отказывается от диалога с премьером Эди Рамой, требуя временного правительства без него для подготовки досрочных выборов.

После неудачного штурма здания парламента лидер оппозиции повел людей к своей штаб-квартире, пообещав продолжать ежедневные акции протеста "в каждом городе, квартале, улице, доме, деревне".

США и Европейский союз призвали оппозицию не использовать насилие и сесть за стол переговоров.

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Теги: парламент, столкновения, Албания
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