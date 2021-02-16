В Амстердаме во время народных гуляний на замерзших каналах произошло два ЧП: люди провалились под непрочный лед. В одном случае мужчина на коньках проломил лед в движении и буквально "нырнул" – ему повезло не получить видимых травм.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В другом группа людей также провалилась в месте, где был тонкий лед. Этот эпизод показал местный гид @Evgeny_amsterdam.

"Мы видели, как лед ходил и трещал по швам, что не останавливало многих амстердамцев: они продолжали кататься на коньках и веселиться на льду", – пишет он в Instagram.

По его словам, жителей города предупреждали, что лед недостаточно крепкий и очень опасно выходить на каналы на коньках: "Теперь вы понимаете, почему в Нидерландах в школе учат плавать в одежде".

Читайте также: Превратить Киев в рай для велосипедистов реально. Кейсы Амстердама, Парижа и Берлина

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.