В Аризоне с ж/д моста упал и загорелся состав с токсичными веществами – видео

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Крушение в Темпе было масштабным, но обошлось без жертв - все произошло рано утром

Рано утром 29 июля на железнодорожном мосту через реку Темпе в штате Аризона, США, сошел с рельсов грузовой состав, после чего возник пожар, в результате чего конструкции частично обрушились. Об этом написали местные СМИ, очевидцы и региональные каналы опубликовали множество видео с места происшествия.

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По данным azcentral.com, крушение произошло не позднее 06:00 по местному времени на южной стороне моста.

Загорелось до 10 вагонов, причем в парковую зону под мостом упали три цистерны - с токсичным циклогексаноном и резиновыми материалами. По счастливой случайности авария не произошла днем или вечером, когда в парке много людей, отмечают местные жители.

О жертвах не сообщается.

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Видео: 12 News, ASR Tv Official

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Теги: авария, пожар, поезд, Аризона, мост, Темпе
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