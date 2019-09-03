В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео

В Берлинском зоопарке впервые в истории родились панды-близнецы. Об этом говорится в сообщении зоопарка.

"Черно-белое счастье в квадрате. Первые малыши панды в Германии родились в Берлинском зоопарке - близнецы", - отметили сотрудники зоопарка.

Первый медвежонок появился на свет 31 августа в 18:54, в 19:42 родился второй малыш. Они весили 186 и 136 граммов.

Фото: zoo-berlin.de

Эксперты из Берлинского зоопарка и Института исследований зоопарка и дикой природы Лейбница смогли с помощью УЗИ установить фактическую беременность панды Менг Менг только за неделю до родов.