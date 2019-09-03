В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео

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Панды-близнецы появились на свет 31 августа

В Берлинском зоопарке впервые в истории родились панды-близнецы. Об этом говорится в сообщении зоопарка.

"Черно-белое счастье в квадрате. Первые малыши панды в Германии родились в Берлинском зоопарке - близнецы", - отметили сотрудники зоопарка.

Первый медвежонок появился на свет 31 августа в 18:54, в 19:42 родился второй малыш. Они весили 186 и 136 граммов.

Фото: zoo-berlin.de

Эксперты из Берлинского зоопарка и Института исследований зоопарка и дикой природы Лейбница смогли с помощью УЗИ установить фактическую беременность панды Менг Менг только за неделю до родов.

  • 28 августа сообщалось, что в зоопарке Вены (Австрия) панда научилась использовать кисть для рисования и ее картины продаются примерно за $500 за штуку.
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Теги: берлин, фото, видео, зоопарк, панды-близнецы
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