В Бразилии охранники магазина избили покупателя, в стране вспыхнули протесты: видео 18+

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В итоге пострадавший от рук охранников умер, а бразильцы вышли на улицы крушить супермаркеты сети

В местном супермаркете бразильского города Порту-Алегри произошел печальный инцидент – охранники магазина избили зашедшего туда покупателя. Позже от полученных увечий тот скончался, а в стране вспыхнули протесты против произвола и насилия, пишет The Guardian.

Внимание! Видео содержит элементы насилия

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В четверг вечером, 19 ноября, охранники супермаркета Carrefour напали на посетителя и начали избивать его. Причину такого поведения установить пока не удалось, но предполагается, что она может крыться в расовой дискриминации, поскольку покупатель был чернокожим, а избивавшие его охранники – белыми.

По информации местной полиции, позже пострадавший погиб, а оба охранника были взяты под следствие – их обвиняют в убийстве путем удушения жертвы.

Этот случай вызвал значительный резонанс в обществе. Уже на следующий день протестующие вышли на улицы страны с плакатами, скандируя "Жизнь черных тоже имеет значение" и "Не делайте покупки в Carrefour, вы можете умереть".

Кроме того, от рук протестующих очень пострадали супермаркеты сети – демонстранты начали с разгромления магазинов Carrefour в столице Бразилии, а после волна народного гнева распространилась и по остальным городам страны.

Руководство Carrefour опубликовало заявление, в котором "оплакивало жестокую смерть" и сообщило, что из уважения к жертве закроет свой магазин в Порту-Алегри, уволит дежурного менеджера этого филиала и расторгнет контракт, заключенный с охранной компанией.

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Теги: видео, супермаркет, Бразилия, охранник, carrefour
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