В Гонконге не прекращаются массовые протесты: видео

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Более 40 человек предстали перед судом по обвинению в участии в общественных беспорядка

В ночь на 31 июля сотни местных жителей собрались возле полицейского участка Квай Чонг. Активисты выражали свое недовольство задержанием 49 протестующих во время воскресной акции. Утром они переместились под здание Восточного суда Гонконга, чтобы поддержать арестованных демонстрантов. Они требовали освободить "мучеников", а также "прекратить устанавливать тиранию". Об этом сообщает Reuters.

Максимальная санкция за вменяемое задержанным правонарушение составляет до 10 лет тюрьмы.

"Я не боюсь протестовать. Все это просто еще больше злит меня. Я также считаю, что власть не сможет запугать людей", - заявил один из демонстрантов.

Около полусотни протестующих были арестованы во время воскресной акции протеста в центральном парке Гонконга. Демонстрация быстро переросла в столкновения между тысячами демонстрантов и сотрудниками полиции, которые стреляли резиновыми пулями и использовали слезоточивый газ. 

Протестное движение началось в апреле: его вызвал закон об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Сотни жителей Гонконга опасаются политических преследований со стороны коммунистического КНР.

С середины июня протесты усилились и стали более частыми. Люди перекрывают дороги и блокируют госучреждения. Акции все чаще стали перерастать в ожесточенные столкновения с полицией. 

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкую реакцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. В начале июля демонстрантами был захвачен местный парламент.

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Теги: акция протеста, протест, демонстрация, гонконг
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