В Индии из-за проливных дождей рухнул многоэтажный дом, есть погибшие - видео

В одном из индийский мегаполисов Мумбаи сильные дожди привели к обрушению многоэтажного здания - шесть человек погибли, еще несколько получили ранения, сообщает Reuters.

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Два человека были найдены мертвыми вечером в четверг, 16 июля, и еще четыре тела нашли под обломками здания сегодня ночью. В целом в ловушке под обломками многоэтажки оказалось много людей - часть из них удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Всего в доме было шесть этажей, там проживали пять или шесть семей, рассказали журналистам свидетели с места событий. Они добавили, что такие сильные дожди каждый год обрушивают в их городе сооружения, забирая жизни людей.

В мае случилось сильное наводнение в Милане, причиной которому стали проливные дожди - фото, видео.

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