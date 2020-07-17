В Индии из-за проливных дождей рухнул многоэтажный дом, есть погибшие - видео

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В результате происшествия шесть человек погибли, многие получили ранения, поиски остальных под обломками пока продолжаются

В одном из индийский мегаполисов Мумбаи сильные дожди привели к обрушению многоэтажного здания - шесть человек погибли, еще несколько получили ранения, сообщает Reuters.

Разрушенный дом в Мумбаи (twitter.com/ajayprakashm)

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Два человека были найдены мертвыми вечером в четверг, 16 июля, и еще четыре тела нашли под обломками здания сегодня ночью. В целом в ловушке под обломками многоэтажки оказалось много людей - часть из них удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Всего в доме было шесть этажей, там проживали пять или шесть семей, рассказали журналистам свидетели с места событий. Они добавили, что такие сильные дожди каждый год обрушивают в их городе сооружения, забирая жизни людей.

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Теги: Индия, видео, происшествие, разрушение, дом, Мумбаи
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