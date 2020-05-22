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В Одессе обрушилась часть аварийного жилого дома: людей эвакуировали – фото

В Одессе обрушилась часть аварийного жилого дома: людей эвакуировали – фото - Фото
Обрушение дома в Одессе (фото - od.npu.gov.ua)
22.05.2020, 07:59

По данным полиции, пострадавших нет

В Одессе на улице Среднефонтанской вчера вечером, 21 мая, произошло обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Спасатели и полицейские проводили эвакуацию людей и устанавливали анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании. Пострадавших нет.

Обрушение дома в Одессе (фото - odessa.online)

Фото: odessa.online

По информации Думской, в муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что дом давно был признан аварийным, а в части, где он обрушился, давно никто не жил.

Отселят пять жильцов двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее.

  • 8 мая в Приморском районе Одессы обрушилась часть дома по адресу Польский спуск, 9

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Арина Толина
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