В Одессе обрушилась часть аварийного жилого дома: людей эвакуировали – фото

В Одессе на улице Среднефонтанской вчера вечером, 21 мая, произошло обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
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Спасатели и полицейские проводили эвакуацию людей и устанавливали анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании. Пострадавших нет.
Фото: odessa.online
По информации Думской, в муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что дом давно был признан аварийным, а в части, где он обрушился, давно никто не жил.
Отселят пять жильцов двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее.
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