В Ирландии лес уехал на новое место – он буквально уехал: видео

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Возможная причина явления – просадка торфа из-за строительства ветряной электростанции рядом, пишет Daily Mail

В графстве Донегал в северной Ирландии по склону холма ветряной электростанции Минбог "проехал" участок леса. Об этом сообщает Daily Mail

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Причина явления - просадка торфа, которая вероятно могла произойти из-за строительства ветряной электростанции рядом, сообщает издание. Сейчас местные власти занимаются расследованием причин оползня, а также возможными последствиями. 

Также были отменены все работы на строящемся объекте, пока не будет проведено полное расследование и не станет известен полный размер нанесенного ущерба экологии. 

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Теги: ирландия, лес, торф, вэс
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