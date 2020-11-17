В Ирландии лес уехал на новое место – он буквально уехал: видео

В графстве Донегал в северной Ирландии по склону холма ветряной электростанции Минбог "проехал" участок леса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Причина явления - просадка торфа, которая вероятно могла произойти из-за строительства ветряной электростанции рядом, сообщает издание. Сейчас местные власти занимаются расследованием причин оползня, а также возможными последствиями.

Также были отменены все работы на строящемся объекте, пока не будет проведено полное расследование и не станет известен полный размер нанесенного ущерба экологии.

Летом этого года в Карпатах из-за сильных дождей начались сильные паводки. После прокуратура открыла уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса в Ивано-Франковской области.

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