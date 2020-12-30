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В Испании нашли подпольный "музей" времен Третьего рейха: видео видео

30.12.2020, 13:37
Подпольный музей (скриншот с видео)
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В городе Малага на юге Испании полиция обнаружила подпольный "музей", главными экспонатами которого были предметы времен Второй мировой войны: оружие, флаги и военная форма. Найти его удалось в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия, сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии страны.

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Вначале правоохранители просто проводили операцию по выявлению группы, поставлявшей наркоторговцам оружие – в ходе расследования полиции удалось установить ее участников.

При обысках у одного из членов банды дома оказался настоящий склад предметов нацистской тематики, изготовленных еще во времена Третьего рейха. В числе прочего, были найдены даже отлично сохранившиеся портреты немецкого фюрера.

  • В октябре 2020 года вандалы повредили более 70 экспонатов музеев Берлина.

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Дарья Мостовая
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