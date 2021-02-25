В испанском городе Севилья в одном центральных баров Giralda владельцы заведения затеяли ремонт, во время которого рабочие столкнулись с неожиданной находкой. Оказалось, что под баром располагался древний хаммам – по предварительным оценкам возведенный еще в XII веке, пишет BBC.

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После того, как рабочие начали снимать штукатурку со стен, они обнаружили светящийся люк в форме звезды, а затем еще около 90 небольших отверстий – все они располагались на потолке обнаруженного хаммама.

Теперь ученые пытаются установить точную дату древней постройки, напоминая, что до XIII века Севилья была испанской столицей халифата династии Альмохадов.

В январе 2020 года археологи обнаружили в Мехико баню индейцев XIV века.

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Дарья Мостовая

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