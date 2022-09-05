В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя возле посольства России, есть пострадавшие. Об этом сообщает Alarabia News со ссылкой на Reuters.

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Местная полиция сообщила, что смертник подорвал себя прямо у ворот российского посольства. В результате теракта есть пострадавшие.

Также отмечается, что смертник был застрелен талибами.

Издание Ariana News также опубликовало видео с места событий.

В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

Представитель правящего в Афганистане движения Талибан принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также были делегации террористических группировок ДНР и ЛНР.

Недавно Талибан перешел к завершающей стадии переговоров в Москве по условиям контракта на закупку бензина и бензола в России.

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Дмитро Гриниченко

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