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В Кабуле террорист-смертник подорвал себя у ворот посольства России — видео с места видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 10:54
Кабул после взрыва возле посольства РФ (Фото: скриншот с видео Ariana News)
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В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя возле посольства России, есть пострадавшие. Об этом сообщает Alarabia News со ссылкой на Reuters.

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Местная полиция сообщила, что смертник подорвал себя прямо у ворот российского посольства. В результате теракта есть пострадавшие.

Также отмечается, что смертник был застрелен талибами. 

Издание Ariana News также опубликовало видео с места событий.

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Дмитро Гриниченко
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Афганистан теракт Кабул посольство россии
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