В Калифорнии отменили смертную казнь: видео

Сегодня, 14 марта, губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал указ о введении моратория на смертную казнь на территории штата. Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы больше не можем допустить, чтобы смертная казнь была частью того, что нас определяет", - также написал он в своем Twitter.

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Ранее Ньюсом сказал, что "смертная казнь была полной неудачей", поскольку дискриминировала людей "в зависимости от цвета вашей кожи или от того, сколько денег вы зарабатываете". "Это неэффективно, необратимо и аморально. Это идет вразрез с теми ценностями, которые мы отстаиваем", - заявил он.

Губернатор помиловал 737 приговоренных к смертной казни заключенных. Это не предполагает их досрочного освобождения, но аннулирует протоколы о смертельных инъекциях. Также были немедленно закрыты камеры смертников в Сан-Квентин.

12:45pm: The death chamber at San Quentin. Closed. pic.twitter.com/0zK4UUItBG — Office of the Governor of California (@CAgovernor) 13 березня 2019 р.

По законодательству США губернатор штата не имеет полномочий, чтобы отменить закон о смертной казни в Калифорнии, но может отказаться подписывать любые смертные приговоры и заменить их пожизненным заключением.

В США могут казнить заключенных через расстрел, повешение, с помощью гильотины, электрическим током, в газовой камере или же с помощью смертельной иньекцией. В 2012 году жителям Калифорнии предлагали проголосовать за отмету смертной казни на референдуме, но они отвергли предложение.