В Казахстане на центральном площади Тараза сгорела главная елка города. Это произошло спустя несколько минут после новогоднего боя курантов, сообщает местный телеканал Хабар 24.
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Елка загорелась спустя шесть минут после наступления нового 2022-го года и сгорела практически дотла на глазах у местных жителей.
На место прибыли пожарные, по предварительной информации жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока не выяснена.
Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров, для тушения пожара были привлечены 14 спасателей и четыре единицы техники.
Очевидцы публикуют видео, снятое на главной площади Тараза:
- 17 декабря 2021-го ы Санкт-Петербурге загорелся строящийся для минобороны РФ военный корабль "Проворный".
- 21 декабря в российском Томске горел один из крупнейших в регионе гипермаркетов "Лента". Пожар охватил всю площадь гипермаркета и привел к обрушению кровли.
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