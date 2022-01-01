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В Казахстане новогодняя елка сгорела на центральной площади после боя курантов – видео видео

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01.01.2022, 14:40
В Казахстане сгорела главная елка Тараза (Скриншот с видео)
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В Казахстане на центральном площади Тараза сгорела главная елка города. Это произошло спустя несколько минут после новогоднего боя курантов, сообщает местный телеканал Хабар 24.

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Елка загорелась спустя шесть минут после наступления нового 2022-го года и сгорела практически дотла на глазах у местных жителей.

На место прибыли пожарные, по предварительной информации жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока не выяснена.

Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров, для тушения пожара были привлечены 14 спасателей и четыре единицы техники.

Очевидцы публикуют видео, снятое на главной площади Тараза:

  • 17 декабря 2021-го ы Санкт-Петербурге загорелся строящийся для минобороны РФ военный корабль "Проворный". 
  • 21 декабря в российском Томске горел один из крупнейших в регионе гипермаркетов "Лента". Пожар охватил всю площадь гипермаркета и привел к обрушению кровли.

Читайте также: Главная елка Украины названа в числе самых красивых в Европе: видео

Оксана Житнюк
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пожар казахстан новый год елка Тараз
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